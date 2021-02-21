قبيل زيارة البابا .. أمين بغداد يزور كنسيتي النجاة والقديس يوسف

2021/02/21 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، الأحد عزم امانة بغداد عقد مؤتمر دولي لاعمار العاصمة، فيما زار كنيستي سيدة النجاة والقديس يوسف، وذلك قبيل زيارة البابا فرنيسيس إلى العراق.

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وقال معن في بيان صدر عن الأمانة تلقى "ناس" نسخة منه (21 شباط 2021) أن "مؤتمرا سنعد له لاعادة اعمار بغداد نعيد من خلاله وجه المدينة الحضاري وذلك باعداد اوراق عمل ناهضة وتخطيط سليم لمشاريع ستراتيجية كبرى واضاف، سندعو لحضور المؤتمر مستشاريين كبار من داخل العراق وخارجه وشركات ومكاتب عالمية متخصصة".

وأضاف، أننا "نبدأ اولى خطواتنا من خلال جولة نقوم بها في شارع السعدون ابتداء من ساحة التحرير حتى المسرح الوطني لتسجيل ملاحظاتنا عن واجهات الابنية فيه ومعنا نخبة من الاساتذة المعماريين والمخططين والاكاديميين الكبار حيث تجشموا عناء المجئ في جولتنا هذه حبا ببغداد وحرصهم ان تظهر مدينتهم باجمل صورة وتعيد لبس ثوبها الحضري من جديد".

وتابع البيان، "كما أجرى الأمين جولة لزيارة كنيستي النجاة والقديس يوسف في الكرادة للاطلاع على الواقع الخدمي للمناطق القريبة منها".

ولفت إلى "طلب رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي من أمين بغداد المعمار علاء معن خلال زيارة قام بها أمس السبت موقع اكساء شارع الجمهورية بالاعداد لمؤتمر دولي لاعمار بغداد العاصمة يحضره مستشاريين دوليين".

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