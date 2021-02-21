"أمي انهضي".. هاشتاغ في أفغانستان بعد فيديو مؤلم لامرأة وطفليها

2021/02/21 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انتشار فيديو مروع التقط بعد تفجيرات كابول، الأحد، ويظهر امرأة فاقدة الوعي وملطخة بالدماء وحولها طفلاها إلى إثارة حالة من الصدمة والغضب في أفغانستان.

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