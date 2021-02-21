رئاسة الجمهورية تنفي صدور عفو رئاسي عن النائب السابق محمود ملا طلال

2021/02/21 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال .ودعت الرئاسة في بيان، وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتوخي الدقة في نقل الخبر ، و اعتماد ما ينقل عن المصدر الرسمي تجنبا للارباك والتشويش على الرأي العام ./انتهى9

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