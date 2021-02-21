2021/02/21 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدويـة سامـراء: وفد مـن الصحة يـزور مصنـع المحاليـل الوريديـة أور تكشـف عـن قُدرتهـا سـد نصف حاجـة الكهربـاء مـن القابلـوات بغداد – الزمان كشفـت شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن قُدرتها على سد وتغطية 50 بالمئة من حاجة وزارة الكهرباء من قابلوات الضغط الواطئ بمُختلف القياسات وبمواصفات مُعتمدة تفوق مثيلاتها المُستوردة، داعيةً وزارة […]

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