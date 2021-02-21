2021/02/21 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أورزدي باك..واجهة تجارية وتذكار من الزمن الجميل حقائق ومعلومات تاريخية بشأن بنائه وإيجاره وإستملاكه غزوان قره علي – بغداد كثرت المقالات والتعليقات حول موضوع اورزدي باك فمنهم من سمى الشركة باسم انكليزي لكن العراقيين هم من لفظوها بشكل اخر ومنهم من وصف اورزدي بكونه إنشاءات تابعة الى دائرة الاسواق المركزية وقسم من كتب ان […]

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