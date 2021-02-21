2021/02/21 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحماية الإجتماعية وتكافؤ الفرص – علي موسى الكناني تعتبر أغلب دول العالم والمنظمات المعنية، الحماية الاجتماعية، حقاً من حقوق الانسان.وتنص المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان “لكل شخص، بصفته عضوا في المجتمع، الحق في الحماية الاجتماعية، وفي أن تُوفر له الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي لا غنى عنها لكرامته ونموه”.وفي متابعة سريعة […]

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