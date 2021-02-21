الجبوري يكشف عن مسؤول تملك ابنته 180 ساعة ثمينة.. ويوضح السبب!

2021/02/21 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

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النائب السابق مشعان الجبوري

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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كشف النائب السابق، مشعان الجبوري، الاحد، امتلاك ابنة أحد المسؤولين 180 ساعة، تتجاوز قيمتها الخمسة مليارات دينار، فيما أوضح السبب وراء ذلك.

وكتب الجبوري، تغريدة على "تويتر" تابعها موقع NRT عربية اليوم، (21 شباط 2021)، ذكر فيها ان "القوة التي فتشت مؤخرا منزل احد مسؤولي وزارة الكهرباء تنفيذا لقرار قضائي باعتقاله، وجدت 180 ساعة ثمينة تتجاوز قيمتها الخمسة مليارات دينار !!؟".

وأضاف انه "وعندما تم سؤاله عن سبب وجود هذا الكم من الساعات قال ان ابنته تحب الساعات !!؟".

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