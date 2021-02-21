رئاسة الجمهورية تصدر توضحيا حول اعفاء ملا طلال من منصبه

2021/02/21 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، الاحد، عن صدور عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال.

وقالت الدائرة القانونية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 شباط 2021)، ان "ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال غير صيحيح".

ودعا البيان، الى "توخي الدقة في نقل الخبر نرجو اعتماد ما ينقل عن المصدر الرسمي تجنبا للارباك والتشويش على الراي العام".

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