الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تغيير بعدد المفتشين في إيران

2021/02/21 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، التوصل إلى "اتفاق مؤقت" مع إيران بشأن تفتيش منشآتها النووية لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة "الضرورية للنشاطات النووية الإيرانية.

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