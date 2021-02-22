اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية و طهران بشأن مواصلة تفتيش المنشآت النووية الايرانية

2021/02/22 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، اليوم الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.جاء ذلك في بيان مشترك، عقب لقاء جمع اليوم الأحد في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.وقال غروسي بحسب البيان: "اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر".وأضاف مدير الوكالة: "علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي".وبين انه :" تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها".وتابع غروسي: "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أن "التدابير التي سنطبقها ليست بديلا عن الاتفاق الشامل ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجيا إلى الاتفاق النووي".وأشار إلى أن "تراجع التعاون الإيراني مع الوكالة سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم".وكانت إيران قد أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى 23 شباط الجاري، لرفع العقوبات التي فرضها سابقه دونالد ترامب، وإلا ستوقف التفتيش المفاجئ الذي تجريه الوكالة وفقا للاتفاق النووي./انتهى9

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