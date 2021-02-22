صالح العراقي يدعو اتباع التيار الصدري الى التأهب لانقاذ العراق من الفاسدين من خلال صناديق الاقتراع

2021/02/22 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا صالح العراقي وزير الصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، اتباع التيار الصدري الى التأهب لانقاذ العراق من الفاسدين من خلال صناديق الاقتراع.وقال العراقي في منشور ضم جملة من التوصيات الاخلاقية والدينية والعقائدية لاتباع التيار الصدري :" تأهبوا لانقاذ العراق من الفاسـدين من خلال صناديق الاقتراع".ودعا الى كشف الفاسدين عبر الادلة لا بالحقد ، و احترام مراجع الدين، وصيانة دماء العراقيين.، مشددا على عدم جعل الترشيح هدفا لطلب مال او شهرة ،بل هو بداية اصلاح./انتهى

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