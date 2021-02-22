شرطة النجف: الحظر الجزئي سيكون من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا

2021/02/22 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – واع

اكدت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، ان الحظر الجزئي الذي سيبدأ من اليوم الاثنين سيكون من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحا.

وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه سيتم رفع الحظر من الساعة الخامسة صباحا لغاية الساعة العاشرة مساءً حسب قرار خلية الازمة ويسمح بحرية التنقل والحركة في عموم المحافظة عدا بعض الاستثناءات.

واضاف، انه سيتم الاستمرار بمنع التجمعات وغلق القاعات الخاصة بالمناسبات والمساجد عدا وقت الصلاة فقط وكذلك المولات والكافيهات وغيرها من الفعاليات التي تحتوي على تجمعات كبيرة، مؤكدا ان عمل المطاعم سيكون بنظام الدلفري فقط .

واشار البيان الى الاستمرار بكل الإجراءات المتعلقة بالسلامة والوقاية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم وضوابط التنقل بالعجلات والتباعد الاجتماعي وغيرها، مبينا ان حظر التجوال الجزئي سيطبق من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا وفي هذا الوقت تمنع كل اشكال الحركة .

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