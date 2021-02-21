"كلوب هاوس".. خبير يحذر من نقطة هامة

2021/02/22 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذاع صيت تطبيق "كلوب هاوس" خلال الأسابيع الأخيرة، بالأخص وأن المنصة الاجتماعية التي تتيح التواصل عبر المحادثة أفسحت مجالا لإجراء نقاشات في مختلف المجالات وسط إجراءات الحظر التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

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