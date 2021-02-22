رواية (ماركس العراقي) ح 25 - عباس علي العلي

2021/02/22 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فسحة صغيرة غير كافيةفي أوائل تشرين الأول يمكن القول أني الآن حر ونجوت من طوفان الحرب ومحرقة الموت التي أكلت من جرفنا الكثير، خلفت ورائها رمادا وغبارا نفسيا لا يمكن نسيانه أو تنظيفه لربما لسنوات أو عقود، الشخصية العراقية التي هتكت شفافيتها طاحونة المعارك أصبحت معتمه لا يمكن إحراز ما تحتها أو التنبؤ بما فيها، جروح وإنكسارات وخيبات والأهم من كل ذلك تلك الآلام التي سكنت ما بين القلب والروح، ترعاها ......





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