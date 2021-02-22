رواية درويش للكاتب ماجد الخطيب - ماجد فيادي

2021/02/22 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_فيادي رواية درويش هي الأولى للكاتب ماجد الخطيب، أصدرتها المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في العام 2020.



ولانني قرأت العديد من نتاجات الكاتب المسرحية، كنت متلهفا كيف يكتب الخطيب الرواية، فمسرحياته التي قرأتها تعتمد اسلوب البناء الدرامي، بداية لعرض الشخوص، ثم تصاعد الاحداث في الوسط، تعقبها نهاية لا تخطر على بال احد، النهاية في مسرحيات ماجد الخطيب، هي الاساس الذي يبني عليها كامل قصته، لهذا لا تحاول ان تتوق ......





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