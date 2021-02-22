2021/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقي‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬قائد‭ ‬بعثة‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬بيير‭ ‬أولسن،‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بمستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬البعثة‭ ‬جاء‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬توسيع‭ ‬للمهام‭ ‬سيكون‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية”،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬بعثة‭ ‬الناتو‭ ‬تدعم‭ ‬العراق‭ ‬لمواجهة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو‭:‬نعزز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬العراق بطلب‭ ‬حكومي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو‭:‬نعزز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬العراق بطلب‭ ‬حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).