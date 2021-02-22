2021/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الداخلية العراقي يبحث في الرياض التنسيق المشترك بغداد – الزمان قال قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية”، مبينا أن بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو:نعزز وجودنا في العراق بطلب حكومي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو:نعزز وجودنا في العراق بطلب حكومي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو:نعزز وجودنا في العراق بطلب حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).