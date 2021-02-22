الحماس الأمريكي محسوب في العراق

2021/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أوردت صحيفة نيويورك تايمز قبل يومين اشارات الى انطلاق اهتمام ادارة الرئيس الامريكي بايدن بالملف العراقي، بعد ايام من الترقب والقلق، لم ترد فيها اية كلمة في خطب الرئيس ومنهاجه المعلن عن العراق.الحقيقة الاولى والبسيطة التي تجعل واشنطن تفكر الف مرة قبل أن تندفع من دون حساب في العراق، هي انه […]

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