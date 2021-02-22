بارزاني يبحث مع بغداد سبل انشاء سدود جديدة

2021/02/22 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬بحث‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬الاحد،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬العراقي،‭ ‬إنشاء‭ ‬سدود‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بالعراق‭ ‬والإقليم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬حل‭ ‬مسألة‭ ‬تأخر‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬السدود‭ ‬في‭ ‬كردستان‭.‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬استقبل،‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬العراقي‭ ‬مهدي‭ ‬رشيد‭ […]

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