2021/02/22 | 00:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 58 دقیقة

358 مشاهدة

أكدت شرطة بغداد، الاحد، تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين للحظر الشامل التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال مدير شرطة بغداد الرصافة، اللواء اسماعبل الكريطي، في تصريح لـ NRT عربية، (21 شباط 2021)، ان "الاجراءات القانونية للحظر الشامل تطبق على الجميع ماعدا المستثنين كما وضحته الادارة العامة للصحة والسلامة".

واضاف الكريطي، ان "المخالفات التي سجلت يوم امس واليوم كانت قليلة، وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي مخالف".

واستبعد الكريطي وجود تهديد أمني في بغداد، مؤكدا ان القوات الامنية تقوم بواجباتها بصورة صحيحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تتحدث لـNRT عن تطبيق الحظر ونسبة المخالفات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تتحدث لـNRT عن تطبيق الحظر ونسبة المخالفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).