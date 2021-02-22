"أكثر من 58 ألف دولار".. بيتكوين تواصل ارتفاعها القياسي

2021/02/22 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت عملة "بيتكوين" الرقمية ارتفاعها القياسي، الأحد، لتبلغ قيمتها 58,354 دولار أميركي.

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