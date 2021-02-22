الوكالة الدولية للطاقة : لنكن واقعيين هذا مجرد “حل مؤقت” لإنقاذ الوضع مع إيران

2021/02/22 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا-(أ ف ب) – أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مساء الأحد لدى عودته من زيارة لطهران، التوصل إلى “حل مؤقت” مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش “مرضية” رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب “ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) […]

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