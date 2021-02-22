"أكثر من طفلين مشكلة كبيرة".. هل تقبل مصر على سياسات سكانية جديدة؟

2021/02/22 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تعليقات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول إيعازه عدم شعور المصريين بالتنمية وجهود الدولة إلى الزيادة السكانية، تثير الجدل.

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