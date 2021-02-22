2021/02/22 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هناك ربيع للعمر في هذا البلد؟ حمزة عبدالحسن النجف الاشرف انا مواطن بسيط عايشت الويلات في العراق منذ عشرين سنة ، الان عمري اربعون سنة كأنني كهل ، اوصي ابني صاحب الربيع الثاني عشر ان لا يستسلم للألم كما كان حظي في هذا البلد .يقول لي ببراءة ممزوجة بيأس مبكر جدا : ماذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هناك ربيع للعمر في هذا البلد؟- حمزة عبدالحسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هناك ربيع للعمر في هذا البلد؟- حمزة عبدالحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).