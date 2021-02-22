الصحة: سلالة كورونا الجديدة لا تستثني الأطفال

2021/02/22 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

حذرت وزارة الصحة من أن السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أخطر من نظيرتها الأولى، مبينة أن هذه السلالة لا تستثني عمراً معيناً وقد ظهرت في الأطفال أيضاً.

الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، أوضح في حديث لـ{الصباح}، أن {السلالة الجديدة تمتاز بقدرة على إصابة فئات عمرية لم نعهدها في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب بشكل عام}، مبيناً أن {الفحوصات تجرى على جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض الاصابة، ولا صحة لما يتداول عن عدم وجود مسحة للأطفال في المؤسسات المختصة، فالاجراءات والتشخيص لا تختلف عن السلالة القديمة}، مؤكداً أن {المؤسسات تعمل على مدار الساعة لاستقبال المرضى وتقديم المساعدة، سواء بطلب مباشر أو غير مباشر}.

وطمأن البدر، المواطنين بأن {جميع الملاكات الطبية والصحية التابعة لوزارة الصحة، أنهت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء واستقبال المصابين، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وقد شهدنا ازديادا في حالات الشفاء وانخفاضا بعدد الوفيات}، داعياً {المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم الى مراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي لتلقي العلاجات اللازمة}، معلناً أنه تم تحديد أرقام ساخنة على مدار الساعة للابلاغ عن الحالات (07901925947- 07901925648 - 07901908061) إضافة الى رقم الاسعاف الفوري122 .

وفي ما يتعلق بلقاح {فايزر} وكيفية توزيعه، أوضح البدر لـ{الصباح}، أن {وزارة الصحة ستعلن منافذ التوزيع في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، فإما أن تكون في المستشفيات العامة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبحسب نوع اللقاح}.

من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي لـ{الصباح}، أن {السلالة الجديدة لكورونا، فيها خطورة على الأطفال، وشهدنا خلال اليومين الماضيين وفيات لدى الاطفال وبأعمار صغيرة أقل من سنة، وبإصابات وخيمة تؤدي الى تلف في الرئة، كما شهدنا وفاة طفل وتدهور حالته خلال ساعة في غرفة الطوارئ}.

وبين العبيدي، أن {85 بالمئة من المصابين لم تظهر عليهم الاصابة أو ظهرت بشكل طفيف}، مؤكداً على {وجوب الفحص وإجراء المسحة، حتى لو كان الطفل بعمر يوم واحد}.

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