الحكيم يؤكد دعم اتفاق بغداد وأربيل بشأن الموازنة

2021/02/22 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أكد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، دعم ما توصلت له حكومتا بغداد وأربيل من اتفاق بشأن موازنة 2021.



وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أن الأخير {استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم ، وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان}. ووفقاً للبيان، أكد الحكيم قائلاً: {نعتبر إقليم كردستان صديقنا وحليفنا، ولا بد من أن يكون الدستور الفيصل في حل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم}، وتابع: {ندعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالموازنة العامة للعراق لسنة 2021}، مضيفاً: {نتمنى أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في مجلس النواب}.



وأشار البيان إلى أن {رئيس حكومة كردستان جدد التأكيد على أن الإقليم دائماً يريد حلاً جذرياً للمشكلات مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق}.



إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر: إن {تأخير صرف رواتب الموظفين، ليست له علاقة بقضية تأخير اقرار موازنة 2021}، وتابع قائلاً: {لغاية الآن لا يوجد تأخير في صرف رواتب الموظفين، لأنه من الجمعة ولغاية الأحد 21 شباط، عطلة رسمية وحظر تجوال شامل، وهذا التأخير طبيعي بسبب العطلة}، لافتاً إلى أن {الرواتب إذا لم تُصرف بعد عبور يوم 25 من الشهر الحالي، فهنا نكون امام تأخير بالصرف}.

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