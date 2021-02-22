{متحف آثاري} في كل محافظة

2021/02/22 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: رلى واثق

تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والاثار اقامة متحف اثاري في كل محافظة.



وقال رئيس هيئة الاثار والتراث التابعة للوزارة ليث مجيد حسين لـ{الصباح} : إن {الهيئة تعمل على انعاش هذه الفكرة}، مضيفا ان {بعض تصاميم المتاحف الاثارية في طور الانجاز حاليا}.



يشار الى ان بغداد وعددا من المحافظات، تضم متاحف جرى تشييدها منذ عقود مضت، وهي صغيرة الحجم وذات قاعات عرض وامكانيات محدودة ولم يراع عند تشييدها عظمة وغزارة واهمية الحضارات التي توالت على ارض الرافدين.

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