الإعلان عن

2021/02/22 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الحكومية اتفاقا، الأحد، مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتأسيس شركة مشتركة وفق ما جاء في بيان، في وقت قالت واشنطن إنها تراجع مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

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