عمان تدعو مواطنيها الى عدم السفر بسبب السلالات المتحورة لفيروس كورونا

2021/02/22 | 03:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي دعت وزارة الصحة العُمانية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية، بسبب السلالات المتحورة لفيروس كورونا.وقال خالد بن سعيد الحارثي رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة إن “الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الصحة للمسافرين القادمين إلى السلطنة أظهرت أن بعض الدول لديها عدد حالات أكبر …

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