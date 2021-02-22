عودة مرتقبة لثلاثي ريال مدريد قبيل موقعة أتلانتا

2021/02/22 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

نشر رودريجو وفيدي فالفيردي، صورة مشتركة لهما، رفقة إيدين هازارد، عبر حساباتهما على شبكات التواصل، للإعلان عن قرب العودة لتدريبات ريال مدريد، قبل 3 أيام من مواجهة أتلانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وبالتأكيد سيخفف هؤلاء اللاعبين، من الحمل الواقع على كاهل المدرب زين الدين زيدان بسبب الغيابات العديدة في صفوف فريقه نتيجة الإصابات، وذلك بعد فقدانه 9 لاعبين بسبب الإصابة.

وبعد زيادة الحمل التدريبي الفردي، أعلن اللاعبون عن أنهم على بعد خطوة واحدة من العودة والمشاركة مع الميرنجي من جديد.

وعلّق المهاجم البرازيلي على تلك الصورة قائلا "سنعود قريبا".

وأشار إلى أنه على بعد خطوة واحدة من التعافي من إصابته في عضلة الفخذ الأيمن ذات الرأسين التي أبعدته عن الملاعب منذ 23 كانون أول الماضي.

والوحيد من اللاعبين الثلاثة الذي لم ينشر صورة على حساباته هو هازارد، الذي عانى من العديد من الإصابات منذ انضمامه للفريق الملكي.

كما نشر فالفيردي، صورة له وهو يتدرب بالكرة وعلّق عليها قائلا "ها قد عدنا" وظهر خلالها أيضًا زميليه.

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