2021/02/22 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الثامن من ديسمبر الماضي، أي قبل تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه تعهد بإطلاق حملة واسعة لتحقيق تعهده بتوزيع 100 لقاح في 100 يوم، ومع يوم التنصيب بدأت الإدارة الجديدة تقترب من تحقيق هذا الهدف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 لقاح في 100 يوم.. هل اقترب بايدن من الإيفاء بوعوده بعد أول شهر من الرئاسة؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 لقاح في 100 يوم.. هل اقترب بايدن من الإيفاء بوعوده بعد أول شهر من الرئاسة؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).