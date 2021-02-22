"محفوفة بالمصاعب".. أبرز تحديات العودة لاتفاق نووي مع إيران

2021/02/22 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تحليل لوكالة "رويترز" أن تواجه محاولات إحياء الاتفاق النووي مع إيران وعودة الولايات المتحدة إليه، الكثير من العقبات والتحديات.

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