وزير الخارجية الأميركي: نقف إلى جانب شعب ميانمار

2021/02/22 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب ميانمار (بورما) في سعيه لاستعادة ديمقراطيته.

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