بعد احتراق محرك إحدى طائراتها.. قرار بشأن بعض طائرات بوينغ 777

2021/02/22 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الأحد، قرارا بإجراء عمليات تفتيش إضافية على بعض طائرات الركاب بوينغ 777، بعد يوم من تعرض رحلة لعطل في محرك إحدى الطائرات واحتراقه.

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