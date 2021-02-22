أكواب شاي صينية تترك مرارة الانحياز الجنسي

2021/02/22 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت سلسلة صينية تشرف على محال متخصصة ببيع الشاي اعتذارها بعد أن روجت لأكياس شاي بعبارات منحازة جنسيا خلفت موجة غضب واسعة عبر الإنترنت، وفقا لما نقلته صحيفة "شانغهاي دايلي"، الاثنين.

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