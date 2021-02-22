ستة أشهر على انفجار بيروت .. مخاوف من عودة التحقيقات إلى

2021/02/22 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، الكارثي، تنبه مسؤولون لبنانيون إلى أنه يمكنهم الطعن في حيادية القاضي الذي يقود التحقيقات بعد أن استدعى ثلاثة وزراء، ما يعيد القضية إلى مربع الصفر بسبب ثقافة الفساد والمحسوبية المستشرية في البلاد، بحسب تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست".

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