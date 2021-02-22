2021/02/22 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الأحد، مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بمحطات الإسالة في شمال مصر، بهدف تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق إسرائيلي - مصري لبناء أنبوب بحري للغاز بهدف زيادة الصادرات إلى أوروبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق إسرائيلي - مصري لبناء أنبوب بحري للغاز بهدف زيادة الصادرات إلى أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).