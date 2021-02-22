الطائي: الحكومة خالفت قرار البرلمان بإيجادها ذريعة لزيادة القوات الاجنبية في العراق

2021/02/22 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص.

يرى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الحكومة خالفت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق، لافتا الى ان الحكومة اوجدت ذريعة لزيادة قوات الناتو على ارض العراق.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “قصف اربيل كان ذريعة لزيادة قوات الناتو في العراق، في حين ان الحكومة تذرعت بأن هذه القوات ستأتي من اجل التدريب”.

واضاف ان “الكيان الصهيوني يحاول تحصين الاراضي التي يحتلها من خلال نشر قوات الناتو في العراق، بعد ان خسر نتنياهو الداعم الاول له (ترامب) بعد خسارته في الانتخابات الاميركية، وبالتالي فانه يسعى لضمان عدم توجيه ضربة للكيان الصهيوني من الاراضي العراقية”.

وبين ان “القوات الاجنبية وسعت قواعدها في الشرق السوري المحاذي للعراق، وتنشر قواتها في مواقع متفرقة من الصحراء الغربية، بهدف ضمان عدم توجيه اي ضربة صاروخية للكيان الغاصب، وبالتالي فان تواجد وزيادة قوات الناتو في العراق ماهو الا محاولة لحماية الصهاينة من اي تهديد عربي”.



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