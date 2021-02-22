الصحة تكشف عن اصابة اطفال رضع دون العام الواحد بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/02/22 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من أن السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أخطر من نظيرتها الأولى، مبينة أن هذه السلالة لا تستثني عمراً معيناً وقد ظهرت في الأطفال أيضاً.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “السلالة الجديدة تمتاز بقدرة على إصابة فئات عمرية لم نعهدها في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب […]

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