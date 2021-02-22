اسعار النفط تعاود الارتفاع مجددًا

2021/02/22 | 09:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عاودت أسعار النفط، الاثنين، الارتفاع بعد عودة الإنتاج الأميركي إلى نشاطه، إثر التباطؤ الذي شهده جراء طقس الانجماد الذي ضرب الولايات المتحدة وتفشي فيروس كورونا.وارتفع خام القياس العالمي لمزيج برنت 80 سنتا أو 1.30%، ليصل إلى 62.95 دولارا للبرميل.وسجل سعر النفط الاميركي، ارتفاعا ايضا بـ 65 سنتا أو 1.11%، ليصل […]

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