إيطاليا تسجل 232 وفاة و13452 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/22 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 232 وفاة و13452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95718، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2809246.ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 2324633.وكان رئيس وكالة […]

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