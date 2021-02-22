خبير اقتصادي يتحدث عن فرص عمل وانتعاش اقتصادي وسكني سـ”يطوّق” العاصمة بغداد

2021/02/22 | 09:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان الطريق الحلقي الرابع لبغداد يمثل فرصة ذهبية للحكومة للقضاء على البطالة وازمة السكن وانعاش قطاع الاستثمار.

وقال التميمي في تصريحات صحفية، ان “اجتماع الحكومة حول تنفيذ الطريق الحلقي بطول 97 كم، يعد بوابة جديدة لانعاش العاصمة اقتصاديا عبر ادخال الشركات الاستثمارية لانشاء الطريق وبناء محطات الاستراحة والوقود والمراكز التجارية”.

واضاف ان “بغداد ستحصل على مناطق سكنية جديدة تقضي على ازمة السكن في العاصمة عن طريق مرور الطريق الحلقي قربها او داخل تلك المناطق وخاصة المناطق حديثة الفرز كمقاطعات 2 و3 على 10 ومناطق الصابيات والسلاميات ومحيط مطار بغداد من جانب الكرخ، وكذلك جرف النداف وجسر ديالى ومحيط مدينة الصدر”.

وبين ان “عمليات التبادل التجاري من الممكن ان تتم في الساحات والكراجات الكبيرة التي تنشئ على الطريق الحلقي حيث يضمن عدم مرور الشاحنات الكبيرة الى قلب العاصمة، وكذلك القضاء على البطالة في بغداد عن طريق توفير فرص عمل لالاف الشباب في المراكز التجارية ومحطات الاستراحة والوقود وكراجات التبادل وكذلك بناء المناطق السكنية الجديدة، فضلا عن انعاشه قطاع العقار لما ستشهده المناطق المحاذية للطريق من حالات البيع والشراء”.

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