وكيل وزارة الهجرة: نخشى استغلال معاناة النازحين في مخيمات إقليم كوردستان لأغراض انتخابية

2021/02/22 | 09:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن الوزارة لديها خطة عمل تهدف للحد من استغلال النازحين في المخيمات لأغراض سياسية، معرباً عن خشيته من إستغلال هذا الملف انتخابياً.وأوضح “كريم النوري” في بيان، أن “الوزارة تسعى لتذليل جميع العقبات والتحديات امام عودة النازحين من المخيمات طوعياً، بحسب البرنامج الحكومي الذي تنفذه …

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