الصين تهدي العراق 50 الف لقاح كورونا

2021/02/22 | 09:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، عن اهداء الصين 50 الف لقاح خاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى وجود شفافية كاملة في التعاقد على اللقاحات.

وقال التميمي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “بعد 10 ايام سنتلقى هدية الصين وهي عبارة عن 50 الف لقاح”، مبينا أنه “سنبدأ التطعيم في المناطق الفقيرة”.

وأضاف، أن “هناك شفافية كاملة في التعاقد على اللقاحات”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لن يكون هناك اجبار على أخذ اللقاح ابتداءً”.

وبشأن إجراءات الحظر أوضح التميمي أنه “في حال زيادة الارقام هذه الفترة سنتخذ اجراءات صارمة وشديدة وممكن ان نجدد الحظر الشامل”، مشيرا إلى “وجود التزام بارتداء الكمامة وهذا مؤشر جيد”.



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