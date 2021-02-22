نائب مستقل: الحكومة لن تنفذ قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الاجنبية

2021/02/22 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

لفت النائب المستقل باسم خشان الى ان الحكومة لن تنفذ قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية، موضحا ان الاتفاقات تقضي ان يبقى الوضع على ماهو عليه من دون تغيير.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “هناك الكثير من الاستعراضات التي قامت بها الاحزاب بشأن رفض الوجود الاميركي لكن ذلك فقط امام الشعب، وهذه الافعال موجهة للشعب في حين ان القرارات تخالف استعراضات الاحزاب”.

واضاف ان “ العراق بامكانه عن طريق الحكومة انهاء الوجود الاجنبي على اراضيه عبر قرار تتخذه الحكومة، لكنها لاتتخذ مثل هكذا قرار لان الاتفاقات تقضي ان يبقى الوضع على ماهو عليه”.

وبين ان “البرلمان تصدى لمشهد الوجود الاجنبي في العراق وصوت على قرار اخراج تلك القوات، في حين يبقى الجانب التنفيذي مرهون بقرار الحكومة، حيث صوت النواب وذهبوا الى منازلهم لممارسة حياتهم الطبيعية”.



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