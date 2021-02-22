لاول مرة شركة كيا تشارك بمركبات عسكرية في معرض ايدكس

2021/02/22 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

أعلنت شركة "كيا" الكورية للسيارات، عن مشاركتها في معرض الدفاع الدولي"آيدكس" الخامس عشر، المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسؤول بالشركة إن "كيا" طرحت رؤيتها للجيل القادم من المركبات العسكرية خلال معرض هذا العام، وذلك من خلال الكشف عن النموذجين للمركبات التكتيكية الخفيفة، وفق وكالة "يونهاب".

وأعرب المسؤول الكوري عن أمله في أن تسهم المشاركة في المعرض في توسيع الشركة لصادرات مركباتها العسكرية.

وخلال معرض هذا العام، كشفت كيا النقاب عن نموذجين لمركبات تكتيكية صغيرة الحجم - الشاحنة المزودة بأربعة مقاعد والهيكل القاعدي المجرد (Bare Chassis) - لأول مرة في العالم.

وتشغل الشركة جناحا مشتركا تبلغ مساحته 304 أمتار مربعة مع شركة هيونداي روتيم وهو أكبر جناح للشركة على الإطلاق في المعرض.

يذكر أن معرض الدفاع الدولي هو أكبر معرض دولي لصناعة الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقام كل سنتين منذ عام 1993، وتشارك كيا في هذا المعرض منذ عام 2015.

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