كركوك تعتزم اقامة مؤتمر استثماري خاص بالمحافظة

2021/02/22 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ كركوك، راكان سعيد، عزم المحافظة بإقامة مؤتمر مختص بحل مشكلات وعقبات الاستثمار في المحافظة وجذب رؤوس الاموال اليها.

وقال سعيد في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة وبالتعاون مع غرفة التجارة وهيئة الاستثمار فيها تستعد لاقامة مؤتمر مختص في كركوك لجذب الشركات الاستثمارية ورؤوس الاموال من داخل البلاد وخارجها للاستثمار في كركوك بما يسهم في تنمية القطاع الاقتصادي، وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري".

من جهتها، بينت مديرة قسم السياحة في المحافظة عائشة سعد الدين أن "المحافظة تمتلك عشرة فنادق سياحية، وثمانية مطاعم تعمل وفق الشروط والضوابط التي تأتي من هيئة السياحة فضلا عن عدد من الباركات والحدائق للاستخدام المحلي".

وكشفت عن "وجود خطة مستقبلية للمحافظة وفق التصميم الاساس الحديث للمدينة، تتضمن اقامة منتجعات وقرى سياحية وهي ضمن نقاط سوف يقدمها قسم السياحة، خاصة بالتصميم الاساسي للمدينة خلال اجتماعه المقبل، والتي ستتم بعد تحديد المواقع السياحية وتدارس الفكرة والعمل عليها، وهي تتزامن مع انشاء مطار كركوك الدولي وافتتاحه".

واوضحت سعد الدين أن "المحافظة تعول على جذب اكبر عدد من السياح سواء من المحافظات أو من الخارج عن طريق احياء المواقع الاثرية المشهورة وتطويرها وفتحها امام الزائرين، لاسيما قلعة كركوك ومواقع اخرى بضمنها الاضرحة الدينية والكنائس".

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