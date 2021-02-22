الدوري الفرنسي .. موناكو يتغلب على باريس في حديقة الامراء

2021/02/22 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه موناكو خاسرا 0-2، امس الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.سجل هدفي المباراة سفيان ديوب وجوييرمو ماريبان في الدقيقتين 6 و51.ونال بي إس جي خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الرابع، مبتعدا بـ 4 نقاط عن المتصدر "ليل".وأفسد موناكو فرحة باريس بعد انتصاره المدوي على برشلونة 4-1 في دوري الأبطال، يوم الأربعاء الماضي.وكرر الضيوف فوزهم على باريس، حيث تغلبوا عليه 3-2 في الدور الأول، ليضيق موناكو الخناق على فريق المدرب بوكيتينو، رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع./انتهى9

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