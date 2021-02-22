الرافدين يباشر بمنح سلف الموظفين

2021/02/22 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، مباشرته بمنح السلف للموظفين من قبل فروع المصرف حصرا ، مع اتخاذ الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا./انتهى8

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