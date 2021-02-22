شرطة محافظة النجف الاشرف تعلن فرض الحظر الجزئي

2021/02/22 | 09:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف في العراق، عن بدء فرض الحظر الجزئي الذي سيبدأ من اليوم الاثنين....

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