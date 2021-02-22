العراق يجمد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام

2021/02/22 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال عبدالجبار في تصريح تلفزيوني، إن “العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه”.وأضاف انه “مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم”.

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